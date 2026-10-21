芬兰不会将旅游税法案提交议会——YLE News

在本届政府任期内，芬兰不会通过有关旅游税的法律。执政联盟各党未能就这项倡议达成一致，因此该法案不会提交议会审议，YLE News报道。

财政部长丽卡·普拉在社交平台X上写道，这是一项小额收费，许多国家会将其与住宿费用一并收取。该提案主要为拉普兰的旅游中心制定，其中包括罗瓦涅米。

潜在收入

6月，政府方案被提交进行咨询和征集意见。当时，财政部表示，这项税收可能为受游客欢迎的地区带来数百万欧元的税收收入。

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罗瓦涅米市长约纳斯·汉宁宁批评了推迟该倡议的决定。他表示，近年来该市及更广泛地区游客数量大幅增长，给市政当局带来了额外开支。这尤其涉及维护基础设施和为游客提供服务，而现有国家资金并未完全覆盖这些费用。

行业立场

与此同时，芬兰酒店业协会MaRa对这一决定表示欢迎。其首席执行官蒂莫·拉皮表示，这项新收费将给仍在从COVID-19疫情影响中复苏的行业带来额外问题。

他还提醒称，在本届政府执政期间，住宿和餐饮服务的增值税已从10%提高到13.5%。在咨询期间，许多市政当局也批评了这项倡议，担心住宿价格上涨和需求减弱。威尼斯、巴黎和塞维利亚等地已经实行旅游收费。

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