Финляндия не внесет туристический налог в парламент — YLE News

В Финляндии закон о туристическом налоге не будет принят в течение срока полномочий нынешнего правительства. Коалиционные партии не смогли достичь согласия по инициативе, поэтому законопроект не будут передавать на рассмотрение парламента, сообщает YLE News.

Министр финансов Рийкка Пурра написала в социальной сети X, что речь шла о небольшом сборе, который во многих странах взимается вместе с оплатой проживания. Предложение разрабатывалось прежде всего для туристических центров Лапландии, в частности Рованиеми.

Возможные поступления

В июне правительственный проект передали на консультации и сбор комментариев. Тогда Министерство финансов отмечало, что налог потенциально мог бы приносить миллионы евро налоговых поступлений территориям, популярным среди туристов.

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Мэр Рованиеми Йоонас Хяннинен раскритиковал решение отложить инициативу. По его словам, существенный рост числа туристов в городе и более широком регионе в последние годы вызвал дополнительные расходы для муниципалитета. Речь, в частности, идет о содержании инфраструктуры и услуг для посетителей, которые действующее государственное финансирование не покрывает полностью.

Позиция отрасли

В то же время решение приветствовала Финская ассоциация гостеприимства MaRa. Ее генеральный директор Тимо Лаппи заявил, что новый сбор создал бы дополнительные проблемы для отрасли, которая все еще восстанавливается после последствий пандемии COVID-19.

Он также напомнил, что за время работы нынешнего правительства НДС на услуги размещения и ресторанов уже повысили с 10% до 13,5%. Во время консультаций инициативу критиковали и многие муниципалитеты, опасавшиеся удорожания проживания и ослабления спроса. Туристические сборы уже применяются, в частности, в Венеции, Париже и Севилье.

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