葡萄牙拆除营地后拘留55名抗议者——德国之声

周二晚间，葡萄牙里斯本、波尔图及其他城市有数千人走上街头，举行支持可负担住房的抗议活动。抗议发生在警方拆除活动人士的帐篷营地并总计拘留55人几小时后，德国之声报道。

组织者表示，在两处主要抗议地点——里斯本和波尔图——每处都有超过1000名参与者聚集。警方未提供人数估计。在里斯本市中心的罗西乌广场，示威者通过投票决定于周三再次搭建帐篷营地。

里斯本和波尔图的警方行动

在参与者被警告营地属非法后，协调开展的警方行动于周二早上6点前不久开始。活动人士自周六以来一直在罗西乌广场，并搭建了约200顶帐篷。在波尔图，抗议者在唐若昂一世广场扎营约10天。

行动期间，执法人员缴获了228个露营设施。在警方威胁介入后，波尔图的参与者自行拆除了帐篷。在里斯本，警员清理广场时，抗议者组成人链。当地电视台播放了随后发生冲突的画面。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

里斯本营地代表卡拉·瓦拉道称警方行动“非常激进”。与此同时，公共安全警察总监塞尔吉奥·苏亚雷斯表示，清场过程平静、适度且恰当，且没有发生警方攻击。55名被拘留者随后均获释；他们须于周三在里斯本出庭。

抗议者的诉求

参与示威的人反对不断加深的住房危机，这场危机使购买或租赁住房变得越来越难以负担。根据报道，自2017年以来，葡萄牙的房产价格上涨超过一倍，而新合同的租金在同期几乎翻倍。

示威者指责中右翼政府未能解决这一问题。他们要求撤回一项法案，该法案将简化驱逐程序，并取消对新合同租金的限制。该文件已在议会通过一读。

关注我们在