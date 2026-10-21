Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff planuje podczas wizyty w Rosji omówić z rosyjskimi władzami propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Podróż ta może stać się krokiem w kierunku zorganizowania rozmów z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Premier Norwegii Jonas Gar Støre oświadczył dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i Witkoffem w Oslo, że ten ostatni uda się do Sankt Petersburga, gdzie spotka się z rosyjskimi władzami.

„Steve Witkoff wyleci jutro do Sankt Petersburga, gdzie spotka się z rosyjskimi przywódcami i podzieli się pomysłami zebranymi podczas tego spotkania oraz propozycjami opracowanymi przez europejskich i amerykańskich kolegów, a być może utoruje drogę do spotkania na szczeblu przywódców” – powiedział Støre.

W ten sposób Witkoff ma przekazać Moskwie wyniki prac, które omawiali przedstawiciele USA i krajów europejskich. Jednym z możliwych rezultatów tych kontaktów może być zorganizowanie rozmów z udziałem prezydentów Ukrainy, USA i Rosji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach podkreślił znaczenie ewentualnego trójstronnego spotkania z Trumpem i Putinem. Według niego istnieją kwestie, które mogą rozstrzygnąć wyłącznie bezpośrednio przywódcy państw.

Zełenski zaznaczył również, że dalszy rozwój wydarzeń będzie zależał od stanowiska strony rosyjskiej.

„Steve jedzie jutro do Rosji, zobaczymy, co powie Putin” – oświadczył prezydent Ukrainy.

Jednocześnie Trump sugerował wcześniej, że w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego Putin i Zełenski niekoniecznie muszą spotykać się osobiście. Według niego porozumienia można spróbować osiągnąć również w inny sposób.

Źródło: Politico

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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