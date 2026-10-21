维特科夫或将向普京提议安排其与特朗普和泽连斯基会晤——《Politico》

美国总统特使史蒂夫·维特科夫计划在访问俄罗斯期间，与俄方领导人就结束乌克兰战争的提议进行磋商。 此次访问可能成为组织由唐纳德·特朗普、弗拉基米尔·泽连斯基和弗拉基米尔·普京参与的谈判的第一步。

挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷在奥斯陆与总统弗拉基米尔·泽连斯基及维特科夫会晤后向记者表示，维特科夫将前往圣彼得堡，与俄罗斯领导人会面。

“史蒂夫·维特科夫明天将飞往圣彼得堡，在那里与俄罗斯领导层会晤，并就此次会晤中获得的见解以及欧美同事们共同探讨的建议进行交流， 并可能为领导人级别的会晤铺平道路，”斯托雷表示。

由此可见，维特科夫将向莫斯科转达美国和欧洲各国代表讨论达成的共识。这些接触可能取得的成果之一，是组织一场由乌克兰、美国和俄罗斯三国总统参加的会谈。

总统弗拉基米尔·泽连斯基在会谈后强调了与特朗普和普京举行三方会晤的重要性。他表示，有些问题只有各国领导人亲自才能解决。

泽连斯基还指出，事态的进一步发展将取决于俄方的立场。

“史蒂夫明天将前往俄罗斯，让我们拭目以待普京会说什么，”乌克兰总统表示。

与此同时，特朗普此前曾表示，为了达成和平协议，普京和泽连斯基未必需要亲自会面。据他称，也可以尝试通过其他途径达成协议。

来源：Politico

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

需要指出的是，维特科夫在与泽连斯基会晤后将前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆展开谈判。

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