匈牙利各市镇市长呼吁在严冬来临前向乌克兰提供援助

与乌克兰社区建立友好城市关系的七座匈牙利城市及布达佩斯四个区的市长们发表了一封公开信，呼吁帮助乌克兰为即将到来的严冬做好准备。 他们承诺将竭尽全力支持乌克兰各城镇，并呼吁匈牙利其他地方政府加入这一倡议。

这封公开信由塞格德、塞凯什费赫尔瓦尔、埃尔德、盖德勒、戈德梅泽瓦沙尔盖、索姆巴特盖和布达约尔什等城市的市长，以及布达佩斯四个区的代表共同签署。

该信函是在1956年匈牙利革命和解放斗争70周年纪念日前夕起草的。信中，匈牙利市长们将匈牙利人民争取自由的斗争与乌克兰当前为抵御俄罗斯侵略而进行的防御战争进行了类比。

“我们坚决谴责俄罗斯政治领导层对乌克兰发动的全面战争，这场战争已持续四年半之久。 没有任何历史恩怨、政治利益或大国霸权野心，能够为对一个独立国家发动军事入侵提供正当理由，”信中写道。

签署方强调，城市间的伙伴关系不应仅限于正式协议、互访和联合活动。他们认为，真正的姐妹城市关系意味着在困难时期愿意相互帮助。

随着冬季临近，这种支持显得尤为重要，因为受俄罗斯侵略影响，今冬对乌克兰而言可能是一场严峻的考验。

“因此，我们——本声明的签署方——承诺在力所能及的范围内，动用一切可用资源，向乌克兰相关地区提供援助，并特别关注冬季来临前的准备工作以及当地民众最紧迫的人道主义需求，” ——匈牙利市长们表示。

由此，匈牙利各市镇宣布愿意调配资源支持乌克兰社区，特别是为寒冷季节做准备并满足最紧迫的人道主义需求。

公开信的作者们还呼吁所有已与乌克兰城镇建立姐妹城市关系或正计划建立此类关系的匈牙利地方政府。

他们呼吁地方政府与乌克兰合作伙伴建立联系，了解其需求，并动员尽可能广泛的参与者提供援助。

“我们呼吁他们联系各自的乌克兰合作伙伴，评估其需求，并动员本地区居民、社区、机构、民间组织和企业提供援助，”公开信中写道。

匈牙利市长们的这一倡议旨在团结当地社区、组织和企业，在冬季来临前支持乌克兰。信件起草者特别关注民众的人道主义需求以及对乌克兰姐妹城市的援助。

这一消息载于布达佩斯市议会网站上发布的信函中。

斯洛伐克和匈牙利将不会参与为乌克兰提供700亿欧元额外援助的资金筹集，此前弗拉基米尔·泽连斯基曾向欧盟提出这一请求，计划于2027年实施。 斯洛伐克总理罗伯特·菲佐对此作出声明，并补充说匈牙利总理彼得·马贾尔持相同立场。同时，如果其他欧盟成员国就提供资金达成一致，两国不会加以阻挠。

越南于10月20日宣布向乌克兰提供50万美元的人道主义援助。

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