150多名作家、演员及其他文化界人士呼吁英国政府修改相关立法。根据该立法，Palestine Action被作为恐怖组织取缔。在爱尔兰作家萨莉·鲁尼及其出版商Faber宣布停止在英国销售她的书籍后，这封公开信随之出现，Dawn报道。

支持鲁尼的公开信

信件作者表示，萨莉·鲁尼是一名作家，而不是恐怖分子，她的书籍应当向读者开放。签署者包括诺贝尔奖得主安妮·埃尔诺和安妮·卡森、演员保罗·麦斯卡尔和蒂尔达·斯文顿，以及作家科尔姆·托宾、阿兰达蒂·罗伊、裘帕·拉希莉、扎迪·史密斯和朱利安·巴恩斯。

该呼吁称，这项禁令考虑不周且过于严厉，而停止销售鲁尼的书籍是对言论自由和表达自由的侵犯。签署者还反对审查，包括间接审查，并呼吁当局改变方针。

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对Palestine Action的禁令

英国工党政府于2025年7月将Palestine Action列入恐怖组织名单。这使该组织与哈马斯和真主党同列，并使参与该组织、支持或资助该组织成为非法行为。该组织正在对这一决定提出挑战。

鲁尼曾多次表达对Palestine Action的支持，并表示有意向其提供资金。该作家生活和工作的爱尔兰并未取缔该组织。出版商Faber解释称，由于英国的禁令，它无法合法向作者转付在该国销售其书籍所得的版税。

在Palestine Action被取缔前，曾发生一系列引发广泛关注的反对加沙战争的抗议活动，其中包括针对武器工厂以及隶属于以色列武器制造集团Elbit的企业的抗议。下个月，英国最高法院将审理由该组织联合创始人胡达·阿莫里提出的针对该禁令的上诉。

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