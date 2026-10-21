Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wystąpienia na forum gospodarczym w Berlinie stwierdził, że kapitulacja lub bezwarunkowa kapitulacja Ukrainy w wojnie z Rosją jest całkowicie wykluczona, ponieważ oznaczałoby to kapitulację wszystkich jej sojuszników.

Szef niemieckiego rządu podkreślił, że wsparcie Ukrainy ze strony RFN nie ma na celu przedłużania konfliktu zbrojnego. Jednocześnie zaznaczył, że Niemcy i inne państwa europejskie pozostają gotowe do podjęcia procesu negocjacyjnego w dowolnym momencie.

W swoim wystąpieniu kanclerz poświęcił szczególną uwagę kwestiom bezpieczeństwa RFN, określając rosyjską dezinformację, codzienne akcje dywersyjne oraz ataki hybrydowe na systemy komunikacyjne jako największe zagrożenie dla kraju, którego waga w społeczeństwie jest nadal niedoceniana. Merz oskarżył Moskwę o fundamentalny atak na europejski porządek polityczny ustanowiony po zakończeniu zimnej wojny, i podkreślił, że to właśnie destabilizujący wpływ Rosji na społeczeństwo niemieckie budzi w nim większy niepokój niż stan gospodarki czy stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Źródło: DW.

Przypomnijmy, że Merz ostrzegł Europę przed prawdziwymi celami Putina.

Dodajmy, że w Niemczech zaostrzono zasady dotyczące egzaminów językowych dla migrantów, w szczególności dla Ukraińców.

W Niemczech liczba zatrudnionych Ukraińców osiągnęła około 400 tysięcy. Prawie 350 tysięcy z nich oficjalnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne.

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