Мерц назвал капитуляцию Украины капитуляцией всей Европы – DW

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на экономическом форуме в Берлине заявил, что капитуляция или безоговорочная капитуляция Украины в войне с Россией полностью исключена, поскольку это означало бы капитуляцию всех её союзников.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что поддержка Украины со стороны ФРГ оказывается не для затягивания военного конфликта. В то же время он отметил, что Германия и другие европейские государства остаются готовыми к переговорному процессу в любой момент.

Особое внимание в своем выступлении канцлер уделил вопросам безопасности ФРГ, назвав российскую дезинформацию, ежедневные диверсии и гибридные атаки на системы связи самой большой угрозой для страны, серьезность которой в обществе до сих пор недооценивают. Мерц обвинил Москву в фундаментальном посягательстве на европейский политический порядок, установленный после окончания холодной войны, и подчеркнул, что именно дестабилизирующее влияние России на немецкое общество вызывает у него большее беспокойство, чем состояние экономики или отношения с США и Китаем.

Источник: DW.

Напомним, Мерц предупредил Европу о настоящих целях Путина.

Добавим, что в Германии ужесточают правила сдачи языкового экзамена для мигрантов, в частности украинцев.

В Германии число трудоустроенных украинцев достигло около 400 тысяч. Почти 350 тысяч из них официально платят взносы в систему социального страхования.

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