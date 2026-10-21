Мерц назвав капітуляцію України капітуляцією усієї Європи – DW

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на економічному форумі в Берліні заявив, що капітуляція або беззастережна капітуляція України у війні з Росією повністю виключена, оскільки це означало б капітуляцію усіх її союзників.

Очільник німецького уряду наголосив, що підтримка України з боку ФРН надається не для затягування військово конфлікту. Водночас він зазначив, що Німеччина та інші європейські держави залишаються готовими до переговорного процесу в будь-який момент.

Окрему увагу у своєму виступі канцлер приділив питанням безпеки ФРН, назвавши російську дезінформацію, щоденні диверсії та гібридні атаки на комунікаційні системи найбільшою загрозою для країни, вагу якої в суспільстві досі недооцінюють. Мерц звинуватив Москву у фундаментальному зазіханні на європейський політичний порядок, встановлений після завершення холодної війни, та підкреслив, що саме дестабілізуючий вплив Росії на німецьке суспільство становить для нього більше занепокоєння, ніж стан економіки або відносини зі США та Китаєм.

Джерело: DW.

Нагадаємо, Мерц попередив Європу про справжні цілі Путіна.

Додамо, що у Німеччині посилюють правила складання мовного іспиту для мігрантів, зокрема українців.

У Німеччині кількість працевлаштованих українців сягнула близько 400 тисяч. Майже 350 тисяч із них офіційно сплачують внески до системи соціального страхування.

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