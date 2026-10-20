Мерц попередив Європу про справжні цілі Путіна — Bloomberg

0:00 / 0:00

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав європейців не недооцінювати вплив Росії на суспільства континенту. За його словами, амбіції Володимира Путіна виходять далеко за межі захоплення українських територій.

За оцінкою канцлера, Кремль намагається послабити демократичні інституції, відкриті суспільства та європейську інтеграцію. Тому російська загроза, наголосив німецький лідер, стосується всього політичного устрою Європи.

Мерц і раніше говорив про російські гібридні атаки. У жовтні 2025 року він звинуватив Росію в гібридній війні проти європейських країн і повідомив, що Берлін розробляє план дій для протидії таким загрозам.

Німеччина разом з європейськими партнерами та країнами поза межами Європи взяла на себе фінансування військової підтримки України, розповів Мерц. Він визнав, що це створює значне навантаження на бюджети, але наголосив: допомагати треба до завершення війни.

«Це справді велике навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського Союзу», – сказав Мерц.

Водночас канцлер намагається переконати президента США Дональда Трампа, що стабільна Європа важлива і для самих Сполучених Штатів. На його думку, сильний європейський партнер відповідає інтересам Вашингтона.

Заява пролунала на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Суперечки стосуються, зокрема, українських ударів по російських нафтопереробних заводах та американської підтримки оборони України.

Європейські уряди шукають способи допомагати Україні без колишнього рівня американської фінансової участі. Проте Європа поки не здатна повністю замінити американські можливості в протиповітряній обороні та обміні розвідувальними даними.

Джерело: Bloomberg

Нагадаємо, у Німеччині посилюють правила складання мовного іспиту для мігрантів, зокрема українців.

У Німеччині кількість працевлаштованих українців сягнула близько 400 тисяч. Майже 350 тисяч із них офіційно сплачують внески до системи соціального страхування.

У Німеччині завершився судовий процес проти української громадської діячки Вікторії Фішер, яку звинуватили в особистих образах через англомовний напис на одязі. Суд став на її бік, однак юридичні витрати сягнули майже 8 тисяч євро.

Читай нас у