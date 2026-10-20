Мацей Берек заявив, що потрапив до кімнати суддів Конституційного трибуналу — Interia

У Польщі обраний Сеймом до Конституційного трибуналу Мацей Берек повідомив, що відвідав кімнату суддів установи. У соцмережах він опублікував фото із суддею Магдаленою Бентковською та зазначив, що двері до приміщення були відчинені, а також повідомив про подання наступних документів, пише Interia. Берек також заявив, що незабаром зможе взятися до звичайної суддівської роботи.

Доступ до кімнати суддів

За даними видання, фото зробили в приміщенні, доступ до якого кількома днями раніше перегородив голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський. Цією кімнатою можуть користуватися лише судді Трибуналу. Свєнчковський і частина опозиційних політиків вважають, що Берек не має статусу судді, оскільки не склав присяги перед президентом Каролем Навроцьким.

Бентковська, коментуючи попередній інцидент телеканалу TVN24, сказала, що сутички чи штовханини не було. За її словами, вона та суддя Славомір Патира хотіли запросити до своїх кабінетів суддів Конституційного трибуналу, обраних цього року. Тоді Свєнчковський став у дверях коридору до кабінетів і сказав, що Берек не увійде.

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Спір щодо присяги

На початку вересня Сейм обрав Берека суддею Конституційного трибуналу. Згодом він склав присягу в кабінеті маршалка Сейму, використавши формулу про її складення перед главою держави, та передав до канцелярії президента нотаріально засвідчені документи.

За словами Берека, його каденція мала початися в середині вересня, однак листи до президента залишилися без відповіді. Свєнчковський заявив, що Берек не вступив у службові відносини й не буде допущений до розгляду справ до отримання позиції президента щодо присяги. Навроцький зі свого боку сказав: якщо Берек не виконав формальності складання присяги перед президентом, то він не є суддею Конституційного трибуналу.

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