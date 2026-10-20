W Polsce wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek poinformował, że odwiedził pokój sędziów tej instytucji. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z sędzią Magdaleną Bentkowską i zaznaczył, że drzwi do pomieszczenia były otwarte, a także poinformował o złożeniu kolejnych dokumentów, pisze Interia.

Berek oświadczył również, że wkrótce będzie mógł przystąpić do zwykłej pracy sędziowskiej.

Dostęp do pokoju sędziów

Według publikacji zdjęcie zrobiono w pomieszczeniu, do którego dostęp kilka dni wcześniej zablokował prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Z pokoju mogą korzystać wyłącznie sędziowie Trybunału. Święczkowski i część polityków opozycji uważają, że Berek nie ma statusu sędziego, ponieważ nie złożył przysięgi przed prezydentem Karolem Nawrockim.

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Bentkowska, komentując wcześniejszy incydent dla TVN24, powiedziała, że nie doszło do scysji ani przepychanek. Według niej ona i sędzia Sławomir Patyra chcieli zaprosić do swoich gabinetów sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w tym roku. Wówczas Święczkowski stanął w drzwiach korytarza prowadzącego do gabinetów i powiedział, że Berek nie wejdzie.

Spór o przysięgę

Na początku września Sejm wybrał Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnie złożył on przysięgę w gabinecie marszałka Sejmu, używając formuły o jej złożeniu przed głową państwa, oraz przekazał do kancelarii prezydenta dokumenty poświadczone notarialnie.

Według Berka jego kadencja miała rozpocząć się w połowie września, jednak listy do prezydenta pozostały bez odpowiedzi. Święczkowski oświadczył, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie zostanie dopuszczony do rozpoznawania spraw do czasu otrzymania stanowiska prezydenta w sprawie przysięgi. Nawrocki ze swojej strony powiedział, że jeśli Berek nie dopełnił formalności złożenia przysięgi przed prezydentem, to nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

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