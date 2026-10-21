Dyrektor Instytutu ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem (UNIDIR) Robin Geiss 21 października w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku w USA oświadczył, że wojna maszynowa coraz bardziej się zbliża, a sztuczna inteligencja jest już zintegrowana z operacjami wojskowymi. Zadał pytanie, czy ludzkość pozwoli maszynom atakować cele i zabijać ludzi, informuje Anadolu Agency.

SI w procesach wojskowych

Według Geissa technologie sztucznej inteligencji i systemy autonomiczne są wykorzystywane do analizy danych wywiadowczych, identyfikacji celów, w dronach, cyberatakach i operacjach informacyjnych. Zauważył, że cykle podejmowania decyzji są skracane do prędkości maszyn, a przestrzeń dla ludzkiego osądu coraz bardziej się zawęża, także w sferze nuklearnej.

Szef UNIDIR ostrzegł również, że rozpowszechnianie możliwości SI obniża próg wejścia do prowadzenia złożonych operacji. W jego ocenie może to potencjalnie umożliwić podmiotom niepaństwowym przeprowadzanie zaawansowanych technologicznie operacji.

Szybkość i kontrola

Geiss nazwał rywalizację w dziedzinie wojskowej SI przede wszystkim rywalizacją o szybkość. W szczególności chodzi o skrócenie czasu między wykryciem celu a użyciem ognia. Ostrzegł również przed szerszym ryzykiem utraty kontroli nie tylko nad poszczególnymi systemami uzbrojenia, lecz także nad procesami wojskowymi jako całością.

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Według niego niewielka liczba państw i firm kształtuje konsekwencje dla bezpieczeństwa w sposób, do którego tradycyjne mechanizmy kontroli zbrojeń nie zostały zaprojektowane. Jednocześnie zaznaczył, że obawy dotyczące wpływu SI wykraczają już poza bloki geopolityczne i skłaniają wielkie państwa do działania.

Nowe inicjatywy UNIDIR

Wspólnie ze Szwajcarią i Pakistanem UNIDIR planuje w czwartek uruchomić w Nowym Jorku nowe forum Centrum Doskonałości ds. SI, Pokoju i Bezpieczeństwa. Geiss nazwał je jedyną platformą w systemie ONZ z udziałem różnych zainteresowanych stron, która zajmuje się kwestiami sztucznej inteligencji w międzynarodowym pokoju, bezpieczeństwie i sferze wojskowej.

W ciągu tygodnia mają zostać również przedstawione jeszcze trzy inicjatywy. Ich celem jest zidentyfikowanie luk i zaproponowanie praktycznych działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym, bez ograniczania dostępu do pokojowego wykorzystania i korzyści płynących ze sztucznej inteligencji.

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