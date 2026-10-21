联合国裁军研究所（UNIDIR）主任罗宾·盖斯10月21日在美国纽约联合国总部表示，机器战争正日益逼近，人工智能已经被整合进军事行动。他提出问题：人类是否会允许机器打击目标并杀死人，阿纳多卢通讯社报道。

军事流程中的人工智能

盖斯表示，人工智能技术和自主系统被用于分析情报数据、识别目标，并应用于无人机、网络攻击和信息行动。他指出，决策周期正被压缩至机器速度，人类判断的空间正日益缩小，核领域也是如此。

UNIDIR负责人还警告说，人工智能能力的扩散降低了开展复杂行动的门槛。他评估称，这可能使非国家行为体能够实施技术先进的行动。

速度与控制

盖斯称，军事人工智能领域的竞争首先是速度竞争。具体而言，这涉及缩短发现目标与开火之间的时间。他还警告称，存在更广泛的失控风险，不仅涉及个别武器系统，也涉及整体军事流程。

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他说，少数国家和公司正以传统军备控制机制未被设计应对的方式塑造安全后果。同时，他指出，对人工智能影响的担忧已经超越地缘政治集团，并促使大国采取行动。

UNIDIR的新倡议

UNIDIR计划于周四与瑞士和巴基斯坦一道在纽约启动人工智能、和平与安全卓越中心的新论坛。盖斯称，这是联合国系统内唯一一个有不同利益相关方参与、致力于国际和平、安全和军事领域人工智能问题的平台。

本周还将推出另外三项倡议。其目标是在不限制获取人工智能和平利用及其益处的同时，发现缺口并在国家和国际层面提出实际措施。

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