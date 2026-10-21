Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Робин Гайсс 21 октября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, заявил, что машинная война все больше приближается, а искусственный интеллект уже интегрирован в военные операции. Он поставил вопрос, позволит ли человечество машинам поражать цели и убивать людей, сообщает Anadolu Agency.

ИИ в военных процессах

По словам Гайсса, технологии искусственного интеллекта и автономные системы применяются для анализа разведывательных данных, идентификации целей, в дронах, кибератаках и информационных операциях. Он отметил, что циклы принятия решений сжимаются до скорости машин, а пространство для человеческого суждения все больше сужается, в том числе в ядерной сфере.

Глава UNIDIR также предупредил, что распространение возможностей ИИ снижает порог входа для проведения сложных операций. По его оценке, это потенциально может дать негосударственным субъектам возможность осуществлять технологически продвинутые операции.

Скорость и контроль

Гайсс назвал соревнование в сфере военного ИИ прежде всего соревнованием за скорость. В частности, речь идет о сокращении времени между обнаружением цели и применением огня. Он также предостерег о более широком риске потери контроля не только над отдельными системами вооружений, но и над военными процессами в целом.

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По его словам, небольшое число государств и компаний формирует последствия для безопасности способами, для которых традиционные механизмы контроля над вооружениями не были рассчитаны. В то же время он отметил, что обеспокоенность влиянием ИИ уже выходит за пределы геополитических блоков и побуждает крупные государства к действиям.

Новые инициативы UNIDIR

Вместе со Швейцарией и Пакистаном UNIDIR планирует в четверг запустить в Нью-Йорке новый форум Центра передового опыта по вопросам ИИ, мира и безопасности. Гайсс назвал его единственной площадкой в системе ООН с участием различных заинтересованных сторон, которая работает над вопросами искусственного интеллекта в международном мире, безопасности и военной сфере.

В течение недели также должны представить еще три инициативы. Их цель — выявить пробелы и предложить практические меры на национальном и международном уровнях, одновременно не ограничивая доступ к мирному использованию и преимуществам искусственного интеллекта.

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