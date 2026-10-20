在波兰，由众议院选入宪法法庭的马切伊·贝雷克表示，他到访了该机构的法官室。他在社交媒体上发布了与法官马格达莱娜·本特科夫斯卡的合影，并指出该房间的门是开着的，同时还称已提交了后续文件，Interia报道。

贝雷克还表示，他很快就能够开始正常的法官工作。

进入法官室

据该媒体报道，这张照片是在一个房间内拍摄的，而宪法法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基数日前曾封锁进入该房间的通道。只有法庭法官可以使用这间房间。希文奇科夫斯基和部分反对派政治人士认为，贝雷克不具有法官身份，因为他没有在总统卡罗尔·纳夫罗茨基面前宣誓。

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本特科夫斯卡在接受TVN24就此前事件的采访时表示，当时没有发生冲突或推搡。她说，她和法官斯瓦沃米尔·帕特拉原本想邀请今年当选的宪法法庭法官进入她们的办公室。当时，希文奇科夫斯基站在通往办公室的走廊门口，并表示贝雷克不能进入。

围绕宣誓的争议

9月初，众议院选举贝雷克担任宪法法庭法官。随后，他在众议院议长办公室宣誓，使用了在国家元首面前宣誓的表述，并向总统办公厅提交了经公证的文件。

贝雷克表示，他的任期本应于9月中旬开始，但致总统的信件没有得到回复。希文奇科夫斯基称，贝雷克尚未建立公务关系，在获得总统就宣誓问题的立场前，不会被允许审理案件。纳夫罗茨基则表示，如果贝雷克没有完成在总统面前宣誓的手续，那么他就不是宪法法庭法官。

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