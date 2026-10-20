В Польше избранный Сеймом в Конституционный трибунал Мацей Берек сообщил, что посетил комнату судей этого учреждения. В социальных сетях он опубликовал фото с судьей Магдаленой Бентковской и отметил, что дверь в помещение была открыта, а также сообщил о подаче последующих документов, пишет Interia.

Берек также заявил, что вскоре сможет приступить к обычной судейской работе.

Доступ к комнате судей

По данным издания, фото было сделано в помещении, доступ в которое несколькими днями ранее перекрыл председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский. Этой комнатой могут пользоваться только судьи Трибунала. Свенчковский и часть оппозиционных политиков считают, что Берек не имеет статуса судьи, поскольку не принес присягу перед президентом Каролем Навроцким.

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Бентковская, комментируя предыдущий инцидент телеканалу TVN24, сказала, что стычки или толкотни не было. По ее словам, она и судья Славомир Патыра хотели пригласить в свои кабинеты судей Конституционного трибунала, избранных в этом году. Тогда Свенчковский встал в дверях коридора, ведущего к кабинетам, и сказал, что Берек не войдет.

Спор о присяге

В начале сентября Сейм избрал Берека судьей Конституционного трибунала. Позднее он принес присягу в кабинете маршалка Сейма, использовав формулу о ее принесении перед главой государства, и передал в канцелярию президента нотариально заверенные документы.

По словам Берека, его срок полномочий должен был начаться в середине сентября, однако письма президенту остались без ответа. Свенчковский заявил, что Берек не вступил в служебные отношения и не будет допущен к рассмотрению дел до получения позиции президента по вопросу присяги. Навроцкий, со своей стороны, сказал: если Берек не выполнил формальности принесения присяги перед президентом, то он не является судьей Конституционного трибунала.

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