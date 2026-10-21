Władze kilku francuskich miast przedłużyły lub wprowadziły godziny policyjne po przemocy podczas protestów w miniony weekend. W Paryżu i Lyonie ograniczenia przedłużono, a Marsylia po raz pierwszy wprowadziła lokalną godzinę policyjną dla nieletnich, informuje Anadolu Agency.

Ograniczenia w Paryżu i Lyonie

W Paryżu godzinę policyjną rozszerzono na plac Republiki oraz część dzielnicy Les Halles. Obowiązywała ona od godziny 23:00 20 października do 06:00 21 października. Prefektura policji odnowiła również zakaz niezgłoszonych zgromadzeń od 20:00 do 06:00 w kilku rejonach stolicy, w tym w pobliżu Pałacu Elizejskiego, Zgromadzenia Narodowego, Senatu, Pól Elizejskich, Châtelet oraz głównych dworców kolejowych.

W centrum Lyonu godzinę policyjną przedłużono od 21:00 do 06:00. Zakaz zgromadzeń zaczęto tam stosować od 16:00 zamiast od 18:00; będzie on obowiązywał do rozpoczęcia nocnych ograniczeń.

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Działania w innych miastach

Mer Marsylii Benoît Payan ogłosił lokalną godzinę policyjną dla nieletnich w części centrum miasta. Będzie ona obowiązywać od 22:00 do 05:00 w najbliższych dniach.

W Tuluzie godzina policyjna ma wejść w życie w czwartek wieczorem i obowiązywać do niedzieli, od północy do 05:00. Wcześniej ogłoszone ograniczenia w Bordeaux i Nicei pozostają w mocy. Francuska Profesjonalna Liga Piłkarska przełożyła również mecz Ligue 2 między Montpellier a paryskim Red Star z soboty na poniedziałek na prośbę władz.

Według agencji w sobotę w 110 demonstracjach w całym kraju uczestniczyło około 550 tys. osób, w tym 110 tys. w Paryżu. W całej Francji zatrzymano około 400 osób.

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