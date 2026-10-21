Власти нескольких городов Франции продлили или ввели комендантские часы после насилия во время протестов в минувшие выходные. В Париже и Лионе ограничения продлили, а в Марселе впервые ввели локальный комендантский час для несовершеннолетних, сообщает Anadolu Agency.

Ограничения в Париже и Лионе

В Париже комендантский час распространили на площадь Республики и часть района Ле-Аль. Он действовал с 23:00 20 октября до 06:00 21 октября. Префектура полиции также возобновила запрет на незаявленные собрания с 20:00 до 06:00 в ряде районов столицы, в том числе возле Елисейского дворца, Национального собрания, Сената, Елисейских Полей, Шатле и крупных железнодорожных вокзалов.

В центре Лиона комендантский час продлили с 21:00 до 06:00. Запрет на собрания там начали применять с 16:00 вместо 18:00; он будет действовать до начала ночных ограничений.

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Меры в других городах

Мэр Марселя Бенуа Пайан объявил о локальном комендантском часе для несовершеннолетних в части центра города. Он будет действовать с 22:00 до 05:00 в ближайшие дни.

В Тулузе комендантский час должен вступить в силу вечером в четверг и действовать до воскресенья с полуночи до 05:00. Ранее объявленные ограничения в Бордо и Ницце остаются в силе. Французская профессиональная футбольная лига также перенесла матч Лиги 2 между «Монпелье» и парижским «Ред Стар» с субботы на понедельник по просьбе властей.

По данным агентства, в субботу в 110 демонстрациях по всей стране приняли участие около 550 тыс. человек, в том числе 110 тыс. в Париже. По всей Франции были задержаны примерно 400 человек.

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