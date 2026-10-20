Мерц предупредил Европу о настоящих целях Путина — Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейцев не недооценивать влияние России на общества континента. По его словам, амбиции Владимира Путина выходят далеко за пределы захвата украинских территорий.

По оценке канцлера, Кремль пытается ослабить демократические институты, открытые общества и европейскую интеграцию. Поэтому российская угроза, подчеркнул немецкий лидер, касается всего политического устройства Европы.

Мерц и ранее говорил о российских гибридных атаках. В октябре 2025 года он обвинил Россию в гибридной войне против европейских стран и сообщил, что Берлин разрабатывает план действий по противодействию таким угрозам.

Германия вместе с европейскими партнерами и странами за пределами Европы взяла на себя финансирование военной поддержки Украины, рассказал Мерц. Он признал, что это создает значительную нагрузку на бюджеты, но подчеркнул: помогать нужно до окончания войны.

«Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского Союза», — сказал Мерц.

В то же время канцлер пытается убедить президента США Дональда Трампа, что стабильная Европа важна и для самих Соединенных Штатов. По его мнению, сильный европейский партнер отвечает интересам Вашингтона.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. Споры касаются, в частности, украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и американской поддержки обороны Украины.

Европейские правительства ищут способы помогать Украине без прежнего уровня американского финансового участия. Однако Европа пока не способна полностью заменить американские возможности в области противовоздушной обороны и обмена разведывательными данными.

Источник: Bloomberg

Напомним, в Германии ужесточают правила сдачи языкового экзамена для мигрантов, в частности украинцев.

В Германии число трудоустроенных украинцев достигло около 400 тысяч. Почти 350 тысяч из них официально платят взносы в систему социального страхования.

В Германии завершился судебный процесс против украинской общественной деятельницы Виктории Фишер, которую обвинили в личных оскорблениях из-за англоязычной надписи на одежде. Суд встал на её сторону, однако судебные издержки составили почти 8 тысяч евро.

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