Миллиардер Илон Маск официально поддержал генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона, который баллотируется в Сенат США от Техаса. В публикации на платформе X Маск призвал жителей штата голосовать за республиканца, заявив, что на кону судьба Техаса и США.

Как сообщает The Hill, Маск пожертвовал более 150 млн долларов Texas PAC — комитету политических действий, который поддерживает кандидатуру Пакстона. Маск является единственным донором этого комитета.

Расходы на рекламу

Пакстон соперничает с членом Палаты представителей Техаса, демократом Джеймсом Таларико. The Hill называет эти выборы важными для определения партийного контроля над Сенатом США.

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По данным компании AdImpact, обе партии потратили на рекламу в сенатской гонке в Техасе более 500 млн долларов, из которых более 350 млн долларов пришлось на республиканцев. При этом внешняя политическая реклама имеет менее выгодные телевизионные тарифы, чем реклама, оплаченная непосредственно избирательными кампаниями. Поэтому средства республиканцев составляют 74% рекламных расходов, но лишь 58% фактических телевизионных показов рекламы по состоянию на понедельник.

Данные опросов

Таларико собрал 64 млн долларов в третьем квартале — это наибольший зафиксированный объем средств, привлеченных кандидатом в Сенат США за такой период. Эта сумма значительно превышает поступления в кампанию Пакстона.

Согласно среднему показателю опросов Decision Desk HQ, в конце августа Таларико опережал Пакстона на 3,3 процентного пункта. По состоянию на 20 октября его преимущество оценивалось в 2,2 пункта, несмотря на сотни миллионов долларов республиканских расходов на рекламу.

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