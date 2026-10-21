Польша переходит на зимнее время: когда украинцам нужно перевести часы

В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, Польша перейдет на зимнее время.

Часы нужно будет перевести на один час назад — с 03:00 на 02:00.

Переход на зимнее время происходит в соответствии с общими правилами Европейского Союза, которых придерживаются страны-члены. Переход на зимнее время традиционно проводится в последнее воскресенье октября.

Для украинцев, находящихся в Польше, важно учесть смену времени при планировании поездок, работы и онлайн-встреч. После перехода разница во времени между Польшей и Украиной составит один час: в Украине будет на час больше.

Переход на зимнее время означает, что в ночь с субботы на воскресенье можно будет поспать на час дольше. В то же время утром будет светлеть раньше, а вечера станут темнее.

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