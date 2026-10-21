Polska przechodzi na czas zimowy: kiedy Ukraińcy powinni przestawić zegarki

W nocy z soboty, 24 października, na niedzielę, 25 października, Polska przejdzie na czas zimowy.

Zegarki należy cofnąć o jedną godzinę — z godziny 03:00 na 02:00.

Zmiana czasu odbywa się zgodnie z ogólnymi przepisami Unii Europejskiej, których przestrzegają państwa członkowskie. Przejście na czas zimowy tradycyjnie ma miejsce w ostatnią niedzielę października.

Dla Ukraińców przebywających w Polsce ważne jest, aby uwzględnić zmianę czasu podczas planowania podróży, pracy i spotkań online. Po zmianie różnica czasu między Polską a Ukrainą wyniesie jedną godzinę: na Ukrainie będzie o godzinę więcej.

Przejście na czas zimowy oznacza, że w nocy z soboty na niedzielę będzie można pospać o godzinę dłużej. Jednocześnie rano będzie świtało wcześniej, a wieczory staną się ciemniejsze.

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