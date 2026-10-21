Министр обороны США Пит Хегсет во вторник посетил О-Клер в штате Висконсин, где во время выступления на предприятии Riverside Machine and Engineering похвалил конгрессмена-республиканца Деррика Ван Ордена. Визит состоялся за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает The Hill.

Хегсет выступил перед работниками предприятия в рамках тура Пентагона «Арсенал свободы». Он отметил военную службу Ван Ордена в ВМС США и подразделениях SEAL и назвал его последовательным сторонником в Конгрессе.

Напряженная кампания в Висконсине

Ван Орден, занимающий должность второй срок, борется за переизбрание в 3-м округе Висконсина с кандидаткой от Демократической партии Ребеккой Кук. Издание The Cook Political Report оценивает гонку как равную, тогда как Sabato’s Crystal Ball изменил прогноз с равных шансов на преимущество демократов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кук заявила, что Ван Орден шесть раз голосовал против резолюции о прекращении войны США с Ираном. Она также упрекнула его в том, что он не провел ни одной открытой встречи с избирателями штата. Хегсет во время выступления не выразил прямой поддержки Ван Ордену и не упоминал его соперницу.

Поездки министра на Средний Запад

Поездка в Висконсин стала для Хегсета второй в этом году. Ранее он участвовал в мероприятиях в поддержку республиканских кандидатов в Кентукки и Айове. Критики утверждали, что такие появления могут нарушать закон Хетча, который ограничивает политическую деятельность федеральных служащих. Представители Пентагона ранее заявляли, что одно из таких мероприятий Хегсет посетил в частном качестве.

Перед визитом в Висконсин министр побывал в Дейтоне, штат Огайо, на предприятии Sierra Nevada Corporation. Компания переоборудует самолеты Korean Air 747-8 в воздушные центры управления E-4C Survivable Airborne Operations Centers, которые должны заменить старые самолеты E-4B National Airborne Operations Center. Хегсет также вновь поддержал запрос президента Дональда Трампа на оборонный бюджет объемом 1,5 трлн долларов.

Читай нас в