В Италии премьер-министр Джорджа Мелони созвала на четверг заседание правительства для утверждения декрета об автомобильных грузовых перевозках и сельском хозяйстве. Документ должен консолидировать меры поддержки автоперевозчиков и предоставить аграрному сектору дополнительные ресурсы.

Декрет для двух секторов

Источники в Палаццо Киджи сообщили, что декрет объединит действующие меры поддержки сектора автомобильных грузовых перевозок. Он также будет предусматривать дополнительные ресурсы для сельского хозяйства, сообщает ANSA.

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После серии встреч

По данным собеседников агентства, заседанию правительства предшествовала серия встреч, состоявшихся в течение последних нескольких дней. В офисе главы итальянского правительства заявили, что власти работают над тем, чтобы как можно скорее превратить взятые обязательства в конкретные меры. В сообщении не уточняются объем дополнительных ресурсов, механизм их предоставления, сроки введения мер и содержание обязательств, о которых идет речь.

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