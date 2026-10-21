We Włoszech premier Giorgia Meloni zwołała na czwartek posiedzenie rządu w celu zatwierdzenia dekretu dotyczącego drogowego transportu towarowego i rolnictwa. Dokument ma skonsolidować środki wsparcia dla przewoźników drogowych oraz zapewnić sektorowi rolnemu dodatkowe zasoby.

Dekret dla dwóch sektorów

Źródła w Palazzo Chigi poinformowały, że dekret połączy obowiązujące środki wsparcia dla sektora drogowego transportu towarowego. Będzie on również przewidywał dodatkowe zasoby dla rolnictwa, informuje ANSA.

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Po serii spotkań

Według rozmówców agencji posiedzenie rządu poprzedziła seria spotkań, które odbyły się w ciągu ostatnich kilku dni. W biurze szefowej włoskiego rządu oświadczono, że władze pracują nad jak najszybszym przekształceniem podjętych zobowiązań w konkretne działania. W informacji nie sprecyzowano wysokości dodatkowych zasobów, mechanizmu ich przekazania, terminów wprowadzenia działań ani treści zobowiązań, o których mowa.

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