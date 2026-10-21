美国国防部长皮特·赫格塞思周二访问了威斯康星州欧克莱尔，并在Riverside Machine and Engineering公司发表讲话时称赞了共和党籍国会议员德里克·范·奥登。此次访问发生在美国国会中期选举前两周，《国会山报》报道。

赫格塞思在五角大楼“自由兵工厂”巡回活动期间向该企业员工发表讲话。他提及范·奥登在美国海军和海豹突击队服役的经历，并称他是国会中一贯的支持者。

威斯康星州的紧张竞选

正处于第二个任期的范·奥登，正与民主党候选人丽贝卡·库克竞争威斯康星州第3选区的连任。The Cook Political Report将该选情评估为双方势均力敌，而Sabato’s Crystal Ball则将预测从胜算相当改为民主党占优。

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库克表示，范·奥登曾六次投票反对一项结束美国与伊朗战争的决议。她还批评他没有与该州选民举行过一次公开会议。赫格塞思在讲话中没有直接表达对范·奥登的支持，也没有提及其竞争对手。

部长前往美国中西部的行程

此次威斯康星州之行是赫格塞思今年第二次前往该州。此前，他参加了支持肯塔基州和艾奥瓦州共和党候选人的活动。批评人士称，这类露面可能违反限制联邦雇员政治活动的《哈奇法案》。五角大楼代表此前表示，赫格塞思是以私人身份参加其中一场活动的。

在访问威斯康星州之前，部长曾前往俄亥俄州代顿的Sierra Nevada Corporation工厂。该公司正将韩国航空的747-8飞机改装为E-4C可生存空中作战中心，这些飞机将取代老旧的E-4B国家空中作战中心飞机。赫格塞思还再次支持总统唐纳德·特朗普提出的1.5万亿美元国防预算请求。

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