Міністр оборони Гегсет похвалив Ван Ордена перед виборами у Вісконсині — The Hill

Міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок відвідав О-Клер у штаті Вісконсин, де під час виступу на підприємстві Riverside Machine and Engineering похвалив конгресмена-республіканця Дерріка Ван Ордена. Візит відбувся за два тижні до проміжних виборів до Конгресу США, повідомляє The Hill.

Гегсет виступав перед працівниками підприємства в межах туру Пентагону «Арсенал свободи». Він відзначив військову службу Ван Ордена у ВМС США та підрозділах SEAL і назвав його послідовним прихильником у Конгресі.

Напружена кампанія у Вісконсині

Ван Орден, який обіймає посаду другий термін, змагається за переобрання у 3-му окрузі Вісконсину з кандидаткою від Демократичної партії Ребеккою Кук. Видання The Cook Political Report оцінює перегони як такі, де шанси кандидатів рівні, тоді як Sabato’s Crystal Ball змінив прогноз із рівних шансів на перевагу демократів.

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Кук заявила, що Ван Орден шість разів голосував проти резолюції про припинення війни США з Іраном. Вона також дорікнула йому тим, що він не провів жодної відкритої зустрічі з виборцями штату. Гегсет під час виступу не висловив прямої підтримки Ван Ордену та не згадував його суперницю.

Поїздки міністра на Середній Захід

Поїздка до Вісконсину стала для Гегсета другою цього року. Раніше він брав участь у заходах на підтримку республіканських кандидатів у Кентуккі та Айові. Критики стверджували, що такі появи можуть порушувати закон Гетча, який обмежує політичну діяльність федеральних службовців. Представники Пентагону раніше заявляли, що один із таких заходів Гегсет відвідав у приватній якості.

Перед візитом до Вісконсину міністр побував у Дейтоні, штат Огайо, на підприємстві Sierra Nevada Corporation. Компанія переобладнує літаки Korean Air 747-8 на повітряні центри управління E-4C Survivable Airborne Operations Centers, які мають замінити старі літаки E-4B National Airborne Operations Center. Гегсет також знову підтримав запит президента Дональда Трампа на оборонний бюджет обсягом 1,5 трлн доларів.

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