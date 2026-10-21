66,5 % поляков считают политику Трампа невыгодной для Польши

Большинство граждан Польши негативно оценивают политику президента США Дональда Трампа с точки зрения национальных интересов страны. Такого мнения придерживаются 66,5 % опрошенных.

В частности, 36,9% респондентов ответили, что политика Трампа однозначно не соответствует интересам Польши, еще 29,6% выбрали вариант «скорее нет». Положительно ее оценили 19,4% опрошенных, из которых 15% ответили «скорее да», а 4,4% — «однозначно да». Еще 14,1% не определились с ответом.

Негативную оценку политике американского президента дали 87,2% избирателей правящей коалиции Польши, 49% сторонников оппозиции и 71,3% респондентов, которые не голосовали или не имеют четких политических предпочтений.

Источник: Rzeczpospolita, опрос IBRiS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал недавнее решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича, заявив, что такие действия наносят ущерб самой Украине и затрудняют польско-украинское сотрудничество.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну. Причиной стала инициатива облсовета провозгласить 2027-й год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

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