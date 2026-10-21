66,5% Polaków uważa, że polityka Trumpa jest niekorzystna dla Polski

Większość obywateli Polski negatywnie ocenia politykę prezydenta USA Donalda Trumpa z punktu widzenia interesów narodowych kraju. Takiego zdania jest 66,5% ankietowanych.

W szczególności 36,9% respondentów stwierdziło, że polityka Trumpa zdecydowanie nie leży w interesie Polski, a kolejne 29,6% wybrało odpowiedź „raczej nie”. Pozytywnie ocenęło ją 19,4% ankietowanych, z czego 15% odpowiedziało „raczej tak”, a 4,4% – „zdecydowanie tak”. Kolejne 14,1% nie miało zdania na ten temat.

Negatywną ocenę polityki amerykańskiego prezydenta wydało 87,2% wyborców rządzącej koalicji w Polsce, 49% zwolenników opozycji oraz 71,3% respondentów, którzy nie głosowali lub nie mają wyraźnych preferencji politycznych.

Źródło: Rzeczpospolita, sondaż IBRiS.

Premier Polski Donald Tusk skrytykował niedawną decyzję Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) oraz Romana Szuchewicza, stwierdzając, że takie działania szkodzą samej Ukrainie i utrudniają współpracę polsko-ukraińską.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podpisał wniosek o wpisanie posła Rady Obwodowej we Lwowie Swiatosława Szerepty na listę osób, którym może zostać zakazany wjazd do kraju. Powodem była inicjatywa rady obwodowej mająca na celu ogłoszenie roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza.

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