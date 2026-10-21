66.5%的波兰人认为特朗普的政策对波兰不利

从国家利益的角度来看，大多数波兰公民对美国总统唐纳德·特朗普的政策持负面评价。66.5%的受访者持这种观点。

具体而言，36.9%的受访者表示，特朗普的政策显然不符合波兰的利益，另有29.6%的受访者选择了“基本不符合”这一选项。 19.4%的受访者对此给予了积极评价，其中15%回答“比较肯定”，4.4%回答“绝对肯定”。另有14.1%的受访者尚未确定答案。

波兰执政联盟选民中有87.2%、反对派支持者中有49%，以及未投票或没有明确政治倾向的受访者中有71.3%对美国总统的政策给予了负面评价。

来源：《共和国报》（Rzeczpospolita），IBRiS民调。

波兰总理唐纳德·图斯克批评了利沃夫州议会最近作出的将2027年定为“乌克兰起义军 （UPA）及罗曼·舒赫维奇之年，并表示此类行为不仅损害乌克兰自身利益，更会阻碍波兰与乌克兰之间的合作。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基签署了一份提议，将利沃夫州议会议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔列入可能被禁止入境的人员名单。 起因是该州议会提出将2027年定为“乌克兰起义军年”以及“罗曼·舒赫维奇年”和“奥列格·奥尔日奇年”的倡议。

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