В селе Выджа в Подкарпатском воеводстве Польши обнаружили тренировочный летательный объект, принадлежащий военным одной из стран-союзниц НАТО. Подразделения этой страны проводят учения на территории Польши, сообщает RMF24.

Связь с объектом была потеряна

По данным Военной жандармерии Польши, связь с летательным объектом была потеряна 21 октября примерно в 16:45. Место его падения охраняют Военная жандармерия и другие службы.

В жандармерии заявили, что падение тренировочного объекта не представляло угрозы жизни или здоровью людей. Во время инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

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Делом занимается прокуратура

Делом занимается отдел военных дел Районной прокуратуры города Жешув. После осмотра места происшествия летательный объект должны передать военным союзного государства.

Жандармерия сообщила, что объект принадлежит военным одного из государств-союзников НАТО, название которого в сообщении не указали.

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