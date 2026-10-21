У Польщі впав тренувальний літальний об’єкт військ країни НАТО — RMF24

У селі Виджа в Підкарпатському воєводстві Польщі виявили тренувальний літальний об’єкт, що належить військовим однієї з країн-союзниць НАТО. Підрозділи цієї країни проводять навчання на території Польщі, повідомляє RMF24.

Втратили зв’язок з об’єктом

За даними Військової жандармерії Польщі, зв’язок із літальним об’єктом втратили 21 жовтня приблизно о 16:45. Місце його падіння забезпечують Військова жандармерія та інші служби.

У жандармерії заявили, що падіння тренувального об’єкта не становило загрози життю чи здоров’ю людей. Під час інциденту ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

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Справою займається прокуратура

Справою займається відділ військових справ Районної прокуратури міста Ряшів. Після огляду місця події літальний об’єкт мають передати військам союзної держави.

Жандармерія повідомила, що об’єкт належить військовим однієї з держав-союзниць НАТО, назву якої в повідомленні не вказали.

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