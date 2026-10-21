W miejscowości Wydża w województwie podkarpackim znaleziono treningowy obiekt latający należący do wojska jednego z państw sojuszniczych NATO. Jednostki tego kraju prowadzą ćwiczenia na terytorium Polski, informuje RMF24.

Utracono łączność z obiektem

Według polskiej Żandarmerii Wojskowej łączność z obiektem latającym utracono 21 października około godziny 16:45. Miejsce jego upadku zabezpiecza Żandarmeria Wojskowa oraz inne służby.

Żandarmeria oświadczyła, że upadek treningowego obiektu nie stanowił zagrożenia dla życia ani zdrowia ludzi. W incydencie nikt nie ucierpiał, a uszkodzeń infrastruktury nie odnotowano.

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Sprawą zajmuje się prokuratura

Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Po oględzinach miejsca zdarzenia obiekt latający ma zostać przekazany wojskom państwa sojuszniczego.

Żandarmeria poinformowała, że obiekt należy do wojska jednego z państw sojuszniczych NATO, którego nazwy nie podano w komunikacie.

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