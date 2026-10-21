集体安全条约组织秘书长塔阿拉特别克·马萨季科夫表示，集安组织对北约成员国在波兰和波罗的海国家加强军事存在感到担忧。他还提到该地区正在积极建设防御工事，Interia报道。

前往白俄罗斯边境

马萨季科夫表示，应白俄罗斯安全委员会邀请，他最近访问了白俄罗斯与波兰、白俄罗斯与立陶宛边境的部分地段。集安组织秘书长还称，他计划于11月再次访问其中一处地段。

这名官员表示，集安组织正在关注北约在波兰和波罗的海国家的部队部署，以及修建防御工事的工程。据他称，该组织在与合作伙伴接触期间提出这些问题。

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波兰边境的防御工事

Interia将马萨季科夫的声明尤其与波兰在“东部盾牌”计划框架下建设实体屏障联系起来。该媒体称，波兰未来计划在与俄罗斯和白俄罗斯接壤的东部及北部边境建设一条长700公里的现代化防御工事线。

波兰与白俄罗斯边境上已经有一条长186公里、高超过5.5米的防御工事线。与此同时，明斯克正在与波兰和立陶宛的边境建设自己的防御工事，其中包括所谓的赫列宁防线。白俄罗斯当局此前批评波兰的屏障，称其影响了别洛韦日森林的生态系统。

集体安全条约组织

集安组织于2002年在1992年《塔什干条约》的基础上成立。该组织成员包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯联邦——一个侵略国，也是该集团的主要力量。阿塞拜疆、格鲁吉亚和乌兹别克斯坦此前也曾是集安组织成员，而亚美尼亚的成员资格在其与莫斯科关系恶化的背景下被暂停。

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