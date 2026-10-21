Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадиков заявил, что ОДКБ обеспокоено усилением военного присутствия государств НАТО в Польше и странах Балтии. Он также упомянул об активном строительстве оборонительных укреплений в регионе, сообщает Interia.

Поездка к границе Беларуси

По словам Масадикова, он недавно посетил отдельные участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ по приглашению Совета безопасности Беларуси. Генсек ОДКБ также сообщил, что планирует вновь посетить один из этих участков в ноябре.

Чиновник заявил, что ОДКБ следит за размещением войск НАТО в Польше и странах Балтии, а также за работами по сооружению укреплений. По его словам, организация поднимает эти вопросы во время контактов со своими партнерами.

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Укрепления на границе Польши

Interia связывает заявление Масадикова, в частности, со строительством Польшей физических заграждений в рамках программы «Восточный щит». По данным издания, в перспективе Польша планирует создать современную линию укреплений протяженностью 700 километров на восточной и северной границах с Россией и Беларусью.

На границе Польши с Беларусью уже есть линия укреплений протяженностью 186 километров и высотой более 5,5 метра. В то же время Минск строит собственные укрепления на границе с Польшей и Литвой, в том числе так называемую линию Хренина. Белорусские власти ранее критиковали польские заграждения, заявляя об их влиянии на экосистему Беловежской пущи.

Организация Договора о коллективной безопасности

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора 1992 года. В организацию входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Российская Федерация — государство-агрессор и главная сила блока. Ранее в ОДКБ также входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, а членство Армении было приостановлено на фоне ухудшения ее отношений с Москвой.

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