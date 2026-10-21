Sekretarz generalny Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym Taalatbek Masadikow oświadczył, że OUBZ niepokoi wzrost obecności wojskowej państw NATO w Polsce i krajach bałtyckich. Wspomniał również o aktywnej budowie umocnień obronnych w regionie, podaje Interia.

Podróż na granicę Białorusi

Według Masadikowa niedawno odwiedził on wybrane odcinki granicy białorusko-polskiej i białorusko-litewskiej na zaproszenie Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Sekretarz generalny OUBZ poinformował także, że planuje ponownie odwiedzić jeden z tych odcinków w listopadzie.

Urzędnik oświadczył, że OUBZ monitoruje rozmieszczanie wojsk NATO w Polsce i krajach bałtyckich, a także prace przy budowie umocnień. Według niego organizacja porusza te kwestie podczas kontaktów ze swoimi partnerami.

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Umocnienia na granicy Polski

Interia wiąże wypowiedź Masadikowa między innymi z budową przez Polskę fizycznych zapór w ramach programu „Tarcza Wschód”. Według portalu Polska planuje w przyszłości stworzyć nowoczesną linię umocnień o długości 700 kilometrów na wschodniej i północnej granicy z Rosją i Białorusią.

Na granicy Polski z Białorusią istnieje już linia umocnień o długości 186 kilometrów i wysokości ponad 5,5 metra. Jednocześnie Mińsk rozbudowuje własne umocnienia na granicy z Polską i Litwą, w tym tak zwaną linię Chrenina. Władze Białorusi wcześniej krytykowały polskie zapory, twierdząc, że wpływają one na ekosystem Puszczy Białowieskiej.

Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym

OUBZ utworzono w 2002 roku na podstawie traktatu taszkienckiego z 1992 roku. Do organizacji należą Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Federacja Rosyjska — państwo-agresor i główna siła bloku. Wcześniej do OUBZ należały również Azerbejdżan, Gruzja i Uzbekistan, a członkostwo Armenii zostało zawieszone w związku z pogorszeniem jej relacji z Moskwą.

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