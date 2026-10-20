CNN警告美国司法部将采取进一步法律行动——The Hill

在美国，CNN已警告司法部，如果白宫继续阻碍其履行总统记者团轮值职责，CNN可能将采取进一步法律行动。据The Hill报道，该媒体援引了CNN律师泰德·布特鲁斯致该部门的一封信。

致司法部的信

布特鲁斯在信中表示，针对CNN的行动——他称这些行动因该电视台报道内容而具有报复性和歧视性——是错误的、适得其反的且非法的。这名律师还强调，CNN被试图拒绝进入的白宫部分场所并不属于某位特定总统或政府，而是属于所有美国人。

布特鲁斯表示，CNN和其他媒体代表在白宫工作时代表公众行事。该电视台属于电视媒体轮值机制，其参与者轮流报道美国总统的日常活动和声明。

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对记者团的限制

上个月，CNN是美国总统唐纳德·特朗普试图禁止进入白宫的三家媒体之一。随后，一名联邦法官下令恢复记者的进入权限。特朗普的决定引发了其他参与记者团工作的电视台的短暂抵制。

该刊物写道，CNN曾数次被拒绝登上总统专机“空军一号”，并被拒绝进入白宫其他通常允许电视记者团代表进入的区域。华盛顿的一名法官目前正在决定，上个月发布的、恢复CNN进入白宫区域权限的临时法院禁令，是否也适用于该电视台在记者团中的工作。

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