CNN попередив Мін’юст США про подальші судові кроки — The Hill

У США телеканал CNN попередив Міністерство юстиції про можливі подальші судові кроки, якщо Білий дім і надалі перешкоджатиме йому виконувати обов’язки в ротації президентського журналістського пулу. Про це повідомляє The Hill з посиланням на лист адвоката CNN Теда Бутруса до відомства.

Лист до Міністерства юстиції

У листі Бутрус заявив, що дії проти CNN, які, за його словами, мають характер помсти та дискримінації через зміст висвітлення телеканалу, є помилковими, контрпродуктивними й незаконними. Адвокат також наголосив, що окремі приміщення Білого дому, до яких CNN намагалися не допустити, належать не конкретному президентові чи адміністрації, а всім американцям.

За словами Бутруса, CNN та інші представники преси під час роботи в Білому домі діють від імені громадськості. Телеканал входить до телевізійної ротації, учасники якої по черзі висвітлюють щоденну діяльність та заяви президента США.

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Обмеження для журналістського пулу

Минулого місяця CNN був одним із трьох медіа, яким президент США Дональд Трамп намагався заборонити доступ до Білого дому. Згодом федеральний суддя розпорядився відновити доступ журналістів. Рішення Трампа спричинило короткий бойкот з боку інших телеканалів, які беруть участь у роботі пулу.

Як пише видання, CNN кілька разів не допускали на борт президентського літака Air Force One та до інших зон Білого дому, куди зазвичай має доступ представник телевізійного пулу. Суддя у Вашингтоні нині вирішує, чи поширюється видана минулого місяця тимчасова судова заборона, яка відновила доступ CNN до території Білого дому, також на роботу телеканалу в пулі.

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