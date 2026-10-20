В США телеканал CNN предупредил Министерство юстиции о возможных дальнейших судебных шагах, если Белый дом и дальше будет препятствовать ему выполнять обязанности в ротации президентского журналистского пула. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на письмо адвоката CNN Теда Бутруса ведомству.

Письмо в Министерство юстиции

В письме Бутрус заявил, что действия против CNN, которые, по его словам, носят характер мести и дискриминации из-за содержания освещения телеканала, являются ошибочными, контрпродуктивными и незаконными. Адвокат также подчеркнул, что отдельные помещения Белого дома, куда CNN пытались не допустить, принадлежат не конкретному президенту или администрации, а всем американцам.

По словам Бутруса, CNN и другие представители прессы во время работы в Белом доме действуют от имени общественности. Телеканал входит в телевизионную ротацию, участники которой по очереди освещают повседневную деятельность и заявления президента США.

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Ограничения для журналистского пула

В прошлом месяце CNN был одним из трех СМИ, которым президент США Дональд Трамп пытался запретить доступ в Белый дом. Позднее федеральный судья распорядился восстановить журналистам доступ. Решение Трампа вызвало кратковременный бойкот со стороны других телеканалов, участвующих в работе пула.

Как пишет издание, CNN несколько раз не допускали на борт президентского самолета Air Force One и в другие зоны Белого дома, куда обычно имеет доступ представитель телевизионного пула. Судья в Вашингтоне сейчас решает, распространяется ли выданный в прошлом месяце временный судебный запрет, восстановивший CNN доступ на территорию Белого дома, также на работу телеканала в пуле.

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