Трамп пригрозил Украине ухудшением ситуации, если Киев не заключит соглашение

Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что Украина должна договориться о прекращении войны с Россией. Во время беседы с журналистами в Белом доме 20 октября он заявил, что между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным существует сильная ненависть. По мнению американского президента, именно это мешает им достичь договоренностей. Трамп также заявил, что США хотят, чтобы Зеленский согласился на сделку, поскольку американские налогоплательщики якобы устали финансировать Украину. «За эти годы мы предоставили Украине, пожалуй, больше средств, чем кто-либо другой, — сотни миллиардов долларов. Взамен мы не получили ничего», — сказал президент США.

Он добавил, что украинцы якобы не будут бесконечно терпеть нынешнюю ситуацию, а Зеленскому нужно договариваться. Трамп также утверждал, что Украина могла заключить более выгодное соглашение еще в марте 2025 года. «Он мог заключить гораздо более выгодную сделку, чем та, которую он может заключить сейчас», — заявил американский президент. В то же время Трамп не пояснил, какие именно условия он считает более выгодными для Украины и на какие уступки, по его мнению, Киев должен был бы согласиться.

Трамп вновь заговорил о деньгах и редкоземельных металлах

Отдельно президент США заявил, что Вашингтон предоставил Украине около 350 миллиардов долларов помощи. По его словам, он настоял на том, чтобы США получили что-то взамен. «Мы дали Украине 350 миллиардов долларов. И я настаивал на том, чтобы получить что-то взамен за эти деньги — и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы и кое-что еще. Посмотрим, чего это в конечном итоге стоит», — сказал Трамп.

Это заявление касается договоренностей между Украиной и США о природных ресурсах. В то же время названную Трампом сумму не стоит воспринимать как подтвержденный объем именно американской финансовой помощи: общая поддержка включала различные виды помощи, в частности военную, финансовую и гуманитарную, а её оценки зависят от методики подсчёта.

Трамп также пожаловался, что США якобы не получили от Украины ничего, кроме человеческих потерь и финансовых затрат. «Зато мы получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь», — заявил он. Он добавил, что Европа также потратила значительные средства и, по его мнению, устала от помощи Украине.

Трамп заявил, что без соглашения Украину ждут более тяжелые последствия

Американский президент вновь повторил, что Украина должна сама стремиться завершить войну. Он предупредил, что отказ от договоренностей может привести к еще более сложной ситуации. «Украина должна сама захотеть заключить соглашение, ведь Соединенные Штаты потратили огромные средства, Европа также потратила огромные средства — и Европа уже устала от этого. Если они не договорится, то, по моему мнению, ситуация в конечном итоге только ухудшится», — заявил Трамп.

Он отдельно обратился к украинскому президенту, подчеркнув, что тот должен стремиться к урегулированию. «Зеленский должен стремиться урегулировать эту войну; если же нет — думаю, это приведет к очень плохим последствиям», — сказал глава Белого дома. При этом Трамп не уточнил, какие именно последствия он имеет в виду. Он также не объяснил, какие условия возможного соглашения считает приемлемыми для Украины.

Трамп преуменьшил последствия российских ударов по украинским городам

Во время общения с журналистами президент США прокомментировал и российские обстрелы украинских населенных пунктов. Его слова прозвучали так, будто основные потери приходятся на военных, а удары по городам не имеют такого значения. «Нанесли удар по какому-то городу или что-то в этом роде, но в основном гибнут военные», — заявил Трамп.

В то же время российские атаки неоднократно приводили к гибели и ранениям мирных жителей, разрушению жилых домов и повреждению критически важной инфраструктуры. Поэтому слова американского президента не отражают полной картины последствий войны для мирного населения Украины.

Трамп назвал Россию «великой машиной»

Отдельную часть своего заявления Трамп посвятил ситуации на фронте. Он утверждал, что российская армия продолжает продвигаться вперёд, а у России гораздо больше людских ресурсов, чем у Украины. «Россияне продолжают двигаться вперёд. У них неограниченный человеческий ресурс… Россия — огромная страна. Украина — нет», — сказал президент США.

Он также назвал Россию «великой машиной», которая неуклонно продвигается вперёд и захватила значительные территории. «Россия — это великая машина. Она просто неуклонно продвигается вперед — именно это она и сделала. Она захватила очень большую территорию», — заявил Трамп.

Американский президент также изложил свою версию того, почему российские войска не смогли быстро дойти до Киева в начале полномасштабного вторжения. Он рассказал историю о якобы тысяче российских танков, которые двигались по бетонной дороге и могли добраться до украинской столицы за три с половиной — четыре часа. По словам Трампа, наступление россиян сорвал неназванный генерал, который якобы приказал свернуть с дороги на сельскохозяйственные угодья. Из-за этого российская техника увязла в грязи. «Их ничто не могло остановить. Война закончилась бы за один день», — заявил Трамп. Он назвал этого генерала «очень глупым», но не уточнил, о ком именно идет речь. Также президент США не привел доказательств в подтверждение своей версии событий.

Что означают новые заявления Трампа

Во время выступления Трамп вновь сосредоточился на требованиях к Украине, американских расходах и необходимости договариваться с Россией. В то же время он не озвучил конкретного плана, который гарантировал бы прекращение боевых действий и безопасность Украины. Его заявления также в очередной раз показали, что президент США рассматривает войну через призму соотношения сил и ресурсов, подчеркивая численное превосходство России. Однако оценки ситуации на фронте сами по себе не определяют условий возможного мира.

Ключевой вопрос остается прежним: будет ли будущее соглашение предусматривать реальные гарантии безопасности для Украины, или Киев вновь будут призывать к уступкам без четких обязательств по защите от новой российской агрессии.