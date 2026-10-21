Трамп пригрозив Україні погіршенням ситуації, якщо Київ не укладе угоду

Дональд Трамп продовжує наполягати, що Україна має домовитися про завершення війни з Росією. Під час розмови з журналістами в Білому домі 20 жовтня він заявив, що між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним існує сильна ненависть. На думку американського президента, саме це заважає їм досягти домовленостей. Трамп також заявив, що США хочуть, аби Зеленський погодився на угоду, оскільки американські платники податків нібито втомилися фінансувати Україну. «За ці роки ми надали Україні, мабуть, більше коштів, ніж будь-хто інший, — сотні мільярдів доларів. Натомість ми не отримали нічого», — сказав президент США.

Він додав, що українці нібито не терпітимуть нинішньої ситуації безкінечно, а Зеленському потрібно домовлятися. Трамп також стверджував, що Україна могла укласти вигіднішу угоду ще в березні 2025 року. «Він міг укласти значно кращу угоду, ніж та, яку він може укласти зараз», — заявив американський президент. Водночас Трамп не пояснив, які саме умови він вважає вигіднішими для України та на які поступки, на його думку, Київ мав би погодитися.

Трамп знову згадав про гроші та рідкісноземельні метали

Окремо президент США заявив, що Вашингтон надав Україні близько 350 мільярдів доларів допомоги. За його словами, він наполіг на тому, щоб США отримали щось натомість. «Ми дали Україні 350 мільярдів доларів. І я наполягав на тому, щоб отримати щось натомість за ці гроші — і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали та дещо інше. Подивимося, чого це зрештою варте», — сказав Трамп.

Ця заява стосується домовленостей між Україною та США щодо природних ресурсів. Водночас названу Трампом суму не варто сприймати як підтверджений обсяг саме американської фінансової допомоги: загальна підтримка включала різні види допомоги, зокрема військову, фінансову та гуманітарну, а її оцінки залежать від методики підрахунку.

Трамп також поскаржився, що США нібито не отримали від України нічого, крім людських втрат і фінансових витрат. «Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат», — заявив він. Він додав, що Європа також витратила значні кошти й, на його думку, втомилася від допомоги Україні.

Трамп заявив, що без угоди на Україну чекають гірші наслідки

Американський президент знову повторив, що Україна має сама прагнути завершити війну. Він попередив, що відмова від домовленостей може призвести до ще складнішої ситуації. «Україна має сама захотіти укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили величезні кошти, Європа також витратила величезні кошти — і Європа вже від цього втомилася. Якщо вони не домовляться, то, на мою думку, ситуація зрештою стане лише гіршою», — заявив Трамп.

Він окремо звернувся до українського президента, наголосивши, що той має прагнути врегулювання. «Зеленський має прагнути врегулювати цю війну; якщо ж ні — гадаю, це призведе до дуже поганих наслідків», — сказав глава Білого дому. При цьому Трамп не уточнив, які саме наслідки має на увазі. Він також не пояснив, які умови можливої угоди вважає прийнятними для України.

Трамп применшив наслідки російських ударів по українських містах

Під час спілкування з журналістами президент США прокоментував і російські обстріли українських населених пунктів. Його слова прозвучали так, ніби основні втрати припадають на військових, а удари по містах не мають такого значення. «Завдали удару по якомусь місту чи щось подібне, але в основному гинуть військові», — заявив Трамп.

Водночас російські атаки неодноразово призводили до загибелі та поранень цивільних, руйнування житлових будинків і пошкодження критичної інфраструктури. Тому слова американського президента не відображають повної картини наслідків війни для мирного населення України.

Трамп назвав Росію «великою машиною»

Окрему частину своєї заяви Трамп присвятив ситуації на фронті. Він стверджував, що російська армія продовжує просуватися вперед, а Росія має значно більше людських ресурсів, ніж Україна. «Росіяни продовжують рухатися вперед. У них необмежений людський ресурс… Росія — величезна країна. Україна — ні», — сказав президент США.

Він також назвав Росію «великою машиною», яка невпинно просувається вперед і захопила значні території. «Росія — це велика машина. Вона просто невпинно просувається вперед — саме це вона й зробила. Вона захопила дуже велику територію», — заявив Трамп.

Американський президент також навів власну версію того, чому російські війська не змогли швидко дійти до Києва на початку повномасштабного вторгнення. Він розповів історію про нібито тисячу російських танків, які рухалися бетонною дорогою та могли дістатися української столиці за три з половиною — чотири години. За словами Трампа, наступ росіян зірвав неназваний генерал, який нібито наказав звернути з дороги на сільськогосподарські угіддя. Через це російська техніка загрузла в багнюці. «Їх ніщо не могло зупинити. Війна закінчилася б за один день», — заявив Трамп. Він назвав цього генерала «дуже дурним», але не уточнив, про кого саме йдеться. Також президент США не навів доказів на підтвердження своєї версії подій.

Що означають нові заяви Трампа

Під час виступу Трамп знову зосередився на вимогах до України, американських витратах і необхідності домовлятися з Росією. Водночас він не озвучив конкретного плану, який гарантував би припинення бойових дій і безпеку України. Його заяви також вкотре показали, що президент США розглядає війну через призму співвідношення сил і ресурсів, наголошуючи на чисельній перевазі Росії. Однак оцінки ситуації на фронті самі по собі не визначають умов можливого миру.

Ключове питання залишається незмінним: чи передбачатиме майбутня угода реальні гарантії безпеки для України, чи Київ знову закликатимуть до поступок без чітких зобов’язань щодо захисту від нової російської агресії.