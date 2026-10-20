Трамп може тиснути на Україну заради мирної угоди до грудня — WP

Останні кроки Дональда Трампа посилили побоювання, що США можуть тиснути на Україну, аби вона погодилася на мирну угоду на умовах, вигідних Росії. Серед подій, які привернули увагу аналітиків, — критика Володимира Зеленського з боку Трампа, послаблення окремих обмежень щодо Москви та зміни в американській підтримці України.

Ендрю Вайсс, експерт із питань Росії у Фонді Карнегі за міжнародний мир, вважає, що можливий дедлайн пов’язаний із грудневим самітом G20 у Маямі. Трамп запросив російського лідера Володимира Путіна на зустріч світових лідерів. На думку Вайсса, американський президент може прагнути досягти домовленості щодо війни ще до цієї події. «Єдине пояснення, яке спадає на думку, — це зв’язок із етапами підготовки до грудневого саміту G20. На мій погляд, мова тут іде зовсім не про дизельне паливо чи удари по нафтопереробних заводах. Суть у тому, що Трамп вважає, ніби може підштовхнути українців до певного політичного врегулювання», — сказав експерт.

Водночас це оцінка аналітика, а не офіційно оголошений термін укладення мирної угоди. Публічно підтверджених домовленостей про те, що Україна має погодитися на мир до грудня, немає.

Москва хоче поступок щодо Донбасу

За словами Вайсса, Росія може використати тиск американської адміністрації, щоб домогтися від України відмови від контролю над Донбасом. Однак, на його думку, територіальні вимоги можуть бути лише частиною ширшого переліку умов Кремля. «За цим неминуче послідувала б розмова про обмеження військового потенціалу України або про інші приховані вимоги Росії», — застеріг експерт.

Це означає, що можливі переговори можуть стосуватися не лише територій. Серед потенційних питань — майбутні можливості української армії та інші умови безпеки. Водночас конкретний зміст можливої угоди та позиції сторін щодо таких вимог у наведеному матеріалі не визначені.

Чому в Кремлі говорять про політичну перемогу

За даними The Washington Post, російські чиновники сприймають останні зміни в політиці Вашингтона як ознаку послаблення підтримки України з боку Заходу. У Москві сподіваються, що розбіжності між Києвом і Вашингтоном допоможуть Росії просунути власні вимоги на переговорах.

Видання зазначає, що Володимир Путін має багаторічний досвід спілкування з іноземними лідерами. На думку співрозмовників газети, цього разу російський президент міг скористатися занепокоєнням Трампа через ціни на енергоносії та майбутні проміжні вибори у США.

Один із російських науковців, близький до високопоставлених дипломатів, назвав останні події політичною перемогою Москви. «Російське керівництво здобуло своєрідну політичну перемогу. Усе це сталося після їхньої телефонної розмови. Ймовірно, Путіну вдалося переконати Трампа», — сказав він у коментарі виданню.

Водночас колишній високопоставлений співробітник американської розвідки вважає, що останні кроки Трампа відповідають його тривалішій лінії поведінки щодо Росії та України. На його думку, президент США схильний вважати, що Росія має перевагу у війні через свої розміри та військові ресурси. Це, як вважає співрозмовник газети, впливає на ставлення Трампа до переговорів. Такі оцінки відображають позиції окремих експертів і колишніх посадовців. Вони не означають, що Росія вже досягла своїх цілей або що Україна погодилася на запропоновані Москвою умови.

Що відомо про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

На тлі напруженості між Вашингтоном і Києвом обговорюють можливу тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За даними Reuters, Путін запропонував провести її наступного місяця під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Китаї. Спочатку йшлося про переговори щодо ядерної зброї та її нерозповсюдження. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Путін хотів би використати зустріч і для обговорення завершення війни проти України на умовах, вигідних Москві.

Трамп заявив, що готовий до такої зустрічі, якщо на неї погодиться Сі Цзіньпін. При цьому американський президент наголосив, що основною темою мають бути ядерне роззброєння та контроль над озброєннями. Чи обговорюватимуть лідери конкретні умови завершення війни, наразі невідомо.

Україна виступає проти домовленостей про своє майбутнє без її участі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну. Натомість переговори за участю лише США, Росії та Китаю, на його думку, можуть заохотити Путіна продовжувати бойові дії.

Отже, припущення про можливу мирну угоду до грудня ґрунтуються на оцінках аналітиків щодо останніх кроків Трампа та запланованих міжнародних зустрічей. Однак узгодженого мирного плану, який би підтверджував такий термін, у наведених повідомленнях немає. Позиції України та Росії щодо умов завершення війни залишаються суттєво різними. Про це пише The Washington Post.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що американські переговорники протягом півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, Київ не погодився на такі вимоги завдяки підтримці європейських держав.

У Кремлі сподіваються, що американський переговорник Стів Віткофф найближчим часом зустрінеться з главою РФ Володимиром Путіним і поінформує його про контакти з українською та європейською сторонами. Також у Москві розраховують на продовження обміну сигналами між Вашингтоном і Кремлем щодо важливих питань.