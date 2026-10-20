Последние шаги Дональда Трампа усилили опасения, что США могут оказывать давление на Украину, чтобы она согласилась на мирное соглашение на условиях, выгодных России. Среди событий, привлекших внимание аналитиков, — критика Владимира Зеленского со стороны Трампа, ослабление отдельных ограничений в отношении Москвы и изменения в американской поддержке Украины.

Эндрю Вайсс, эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир, считает, что возможный крайний срок связан с декабрьским саммитом «Группы двадцати» в Майами. Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина на встречу мировых лидеров. По мнению Вайсса, американский президент может стремиться достичь договоренности по поводу войны ещё до этого события. «Единственное объяснение, которое приходит на ум, — это связь с этапами подготовки к декабрьскому саммиту G20. На мой взгляд, речь здесь идет вовсе не о дизельном топливе или ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Суть в том, что Трамп считает, будто может подтолкнуть украинцев к определенному политическому урегулированию», — сказал эксперт.

В то же время это оценка аналитика, а не официально объявленный срок заключения мирного соглашения. Публично подтвержденных договоренностей о том, что Украина должна согласиться на мир до декабря, нет.

Москва хочет уступок по Донбассу

По словам Вайсса, Россия может использовать давление со стороны американской администрации, чтобы добиться от Украины отказа от контроля над Донбассом. Однако, по его мнению, территориальные требования могут быть лишь частью более широкого перечня условий Кремля. «За этим неизбежно последовал бы разговор об ограничении военного потенциала Украины или о других скрытых требованиях России», — предупредил эксперт.

Это означает, что возможные переговоры могут касаться не только территорий. Среди потенциальных вопросов — будущие возможности украинской армии и другие условия безопасности. В то же время конкретное содержание возможного соглашения и позиции сторон относительно таких требований в приведенном материале не определены.

Почему в Кремле говорят о политической победе

По данным The Washington Post, российские чиновники воспринимают последние изменения в политике Вашингтона как признак ослабления поддержки Украины со стороны Запада. В Москве надеются, что разногласия между Киевом и Вашингтоном помогут России продвинуть собственные требования на переговорах.

Издание отмечает, что Владимир Путин имеет многолетний опыт общения с иностранными лидерами. По мнению собеседников газеты, на этот раз российский президент мог воспользоваться обеспокоенностью Трампа из-за цен на энергоносители и предстоящих промежуточных выборов в США.

Один из российских ученых, близкий к высокопоставленным дипломатам, назвал последние события политической победой Москвы. «Российское руководство одержало своеобразную политическую победу. Всё это произошло после их телефонного разговора. Вероятно, Путину удалось убедить Трампа», — сказал он в комментарии изданию.

В то же время бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки считает, что последние шаги Трампа соответствуют его долгосрочной линии поведения в отношении России и Украины. По его мнению, президент США склонен считать, что Россия имеет преимущество в войне благодаря своим размерам и военным ресурсам. Это, как считает собеседник газеты, влияет на отношение Трампа к переговорам. Такие оценки отражают позиции отдельных экспертов и бывших чиновников. Они не означают, что Россия уже достигла своих целей или что Украина согласилась на предложенные Москвой условия.

Что известно о возможной встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина

На фоне напряженности между Вашингтоном и Киевом обсуждается возможная трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. По данным Reuters, Путин предложил провести её в следующем месяце в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Китае. Изначально речь шла о переговорах по ядерному оружию и его нераспространению. В то же время, по сообщениям СМИ, Путин хотел бы использовать встречу и для обсуждения завершения войны против Украины на условиях, выгодных Москве.

Трамп заявил, что готов к такой встрече, если на неё согласится Си Цзиньпин. При этом американский президент подчеркнул, что основной темой должны стать ядерное разоружение и контроль над вооружениями. Будут ли лидеры обсуждать конкретные условия завершения войны, пока неизвестно.

Украина выступает против договоренностей о своём будущем без её участия. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну. Зато переговоры с участием только США, России и Китая, по его мнению, могут побудить Путина продолжать боевые действия.

Таким образом, предположения о возможном мирном соглашении до декабря основаны на оценках аналитиков относительно последних шагов Трампа и запланированных международных встреч. Однако согласованного мирного плана, который бы подтверждал такой срок, в приведенных сообщениях нет. Позиции Украины и России относительно условий завершения войны остаются существенно разными. Об этом пишет The Washington Post.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что американские переговорщики в течение полутора лет пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции на условиях российского диктатора Владимира Путина. По её словам, Киев не согласился на такие требования благодаря поддержке европейских государств.

В Кремле надеются, что американский переговорщик Стив Виткофф в ближайшее время встретится с главой РФ Владимиром Путиным и проинформирует его о контактах с украинской и европейской сторонами. Также в Москве рассчитывают на продолжение обмена сигналами между Вашингтоном и Кремлем по важным вопросам.