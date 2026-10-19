Premier Tajlandii zlecił kontrolę podejrzanych działek — Bangkok Post

Premier i minister spraw wewnętrznych Tajlandii Anutin Charnvirakul polecił gubernatorom prowincji, aby do końca grudnia sprawdzili działki, które mogą nielegalnie należeć do cudzoziemców za pośrednictwem podstawionych osób. Poinformował o tym Bangkok Post. Na podstawie wyników kontroli władze mogą zainicjować unieważnienie dokumentów własności.

Weryfikacja faktycznych właścicieli

Podczas inauguracji rządowej kampanii w Bangkoku Charnvirakul oświadczył, że lokalni urzędnicy muszą ustalić nie tylko osoby wskazane w dokumentach dotyczących ziemi, lecz także faktycznych właścicieli lub beneficjentów działek. Jak powiedział, umożliwi to podjęcie działań prawnych wobec osób odpowiedzialnych.

Premier zaznaczył, że możliwe środki obejmują przymusową sprzedaż ziemi, aby nie dopuścić do jej przekazania od jednej podstawionej osoby drugiej. Rząd przygotował również procedury prawne, które mogą przewidywać deportację, pozbawienie obywatelstwa Tajlandii, a także działania w sprawach dotyczących prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.

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Ponad 13 tysięcy podejrzanych przypadków

Dyrektor generalny Departamentu Ziemi Somchai Leelanoi poinformował, że wstępna kontrola wykazała 13 088 podmiotów powiązanych z podejrzanymi schematami posiadania ziemi. Wśród nich jest 1 550 spółek, które według danych departamentu mogą mieć nielegalny udział zagraniczny w kapitale, a 11 538 stron jest podejrzewanych o posiadanie ziemi w imieniu cudzoziemców.

Według szacunków urzędników kontrola może doprowadzić do przymusowej sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 5 467 rai, czyli około 8,75 kilometra kwadratowego. Ich łączną wartość oszacowano na 14,01 mld bahtów. Wcześniej w tym miesiącu funkcjonariusze przeprowadzili naloty w 17 miejscach na terenie czterech elitarnych kompleksów mieszkaniowych w Bangkoku w ramach kampanii przeciwko nielegalnemu posiadaniu nieruchomości przez cudzoziemców; zatrzymano 11 podejrzanych, w tym obywateli Chin, oraz zajęto aktywa o wartości ponad 6 mld bahtów.

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