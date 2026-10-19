Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул поручил губернаторам провинций до конца декабря проверить земельные участки, которые могут незаконно принадлежать иностранцам через подставных лиц. Об этом сообщает Bangkok Post. По итогам проверки власти могут инициировать аннулирование документов о праве собственности.

Проверка фактических владельцев

Во время запуска правительственной кампании в Бангкоке Чарнвиракул заявил, что местные чиновники должны установить не только лиц, указанных в документах на землю, но и фактических владельцев или бенефициаров участков. По его словам, это позволит принять юридические меры в отношении ответственных лиц.

Премьер отметил, что возможные меры включают принудительную продажу земли, чтобы не допустить ее передачи от одного подставного лица другому. Правительство также подготовило юридические процедуры, которые могут предусматривать депортацию, лишение гражданства Таиланда, а также действия по делам об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

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Более 13 тысяч подозрительных случаев

Генеральный директор Земельного департамента Сомчай Лиланой сообщил, что первоначальная проверка выявила 13 088 участников, связанных с подозрительными схемами владения землей. Среди них — 1 550 компаний, которые, по данным ведомства, могут иметь незаконное иностранное участие в капитале, а 11 538 сторон подозреваются во владении землей от имени иностранцев.

По оценке чиновников, проверка может привести к принудительной продаже земель общей площадью 5 467 раев, или около 8,75 квадратного километра. Их совокупная стоимость оценивается в 14,01 млрд батов. Ранее в этом месяце правоохранители провели рейды в 17 местах на территории четырех элитных жилых комплексов Бангкока в рамках кампании против незаконного владения недвижимостью иностранцами; были задержаны 11 подозреваемых, в том числе граждане Китая, а активы стоимостью более 6 млрд батов изъяты.

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