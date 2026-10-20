Премьер-министр Латвии Андрис Кулберг, которому президент также поручил сформировать следующее правительство, 28 октября проведет переговоры с потенциальными партнерами по коалиции. Его политическое объединение «Объединенный список» в этот день встретится с нынешними партнерами по коалиции — Национальным альянсом и «Новым единством».

График переговоров

Встреча с Национальным альянсом запланирована на 13:00, а с «Новым единством» — на 15:00. «Объединенный список» также намерен провести встречи с другими партиями, представленными в Сейме, сообщает LSM English.

Кулберг заявил, что формирование правительства начнется с согласования принципов работы, перечня изменений и механизмов ответственности за достигнутые результаты. По его словам, он стремится сформировать команду, объединенную четкими целями и готовностью принимать сложные решения.

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Переговоры отложили на неделю

Официальные консультации начнутся более чем через три недели после выборов. Ранее их планировали провести 21 октября, однако премьер сообщил, что из-за срочных личных дел не будет находиться в Латвии. Поэтому встречи перенесли на следующую неделю.

Депутат Национального альянса Янис Эглитс заявил, что обсуждать конфигурацию будущего правительства пока преждевременно, поскольку предложение Кулберга еще неизвестно. Он отметил, что партия ожидает его и представит собственные предложения, а модель сотрудничества будет определена в ходе переговоров.

В публичном пространстве обсуждались различные варианты правительства: коалиция из двух или трех партий, а также правительство меньшинства с участием отраслевых экспертов. Кулберг не исключил ни один из вариантов, но опроверг, что должности в будущем правительстве уже распределены.

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