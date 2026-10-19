泰国总理下令核查可疑土地地块——《曼谷邮报》

泰国总理兼内政部长阿努廷·参威拉军已指示各府府尹在12月底前核查可能通过代持人被外国人非法持有的土地地块。据《曼谷邮报》报道，根据核查结果，当局可能启动撤销所有权文件的程序。

核查实际所有人

在曼谷启动政府行动时，参威拉军表示，地方官员不仅必须查明土地文件中列明的人员，还必须查明地块的实际所有人或受益人。他说，这将使有关方面能够对责任人采取法律行动。

总理指出，可能采取的措施包括强制出售土地，以防止土地从一名代持人转移给另一名代持人。政府还准备了法律程序，其中可能包括驱逐出境、撤销泰国国籍，以及针对洗钱和逃税案件采取行动。

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超过1.3万起可疑案件

土地局局长颂猜·利拉诺伊表示，初步核查发现13,088个与可疑土地持有安排有关的参与方。其中包括1,550家公司，该部门称这些公司可能存在非法外国资本参与；另有11,538方被怀疑代表外国人持有土地。

官员估计，此次核查可能导致强制出售总面积为5,467莱、约8.75平方公里的土地。这些土地的总价值估计为140.1亿泰铢。本月早些时候，执法人员在曼谷四个高端住宅区内的17处地点开展突击搜查，这是打击外国人非法持有房地产行动的一部分；11名嫌疑人被拘留，其中包括中国公民，并查获价值超过60亿泰铢的资产。

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