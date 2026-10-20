在印度尼西亚雅加达，约9500名警察将被部署，以维持在总统普拉博沃·苏比安托执政两周年之际举行的抗议活动期间的秩序。示威活动计划于10月20日星期二在首都多个地区举行。

首都的学生集会

据Channel NewsAsia报道，至少两所大学的学生将参加抗议活动。雅加达警方发言人布迪·赫尔曼托表示，当局将部署约9500名执法人员，专门为这些集会提供安保。示威者人数目前尚不清楚。

印度尼西亚大学学生组织表示，将抗议近期的森林火灾以及股市暴跌。学生们认为，卢比走弱加上股市下跌，表明国家经济的脆弱性。

同一天，环保组织绿色和平在雅加达一座大型纪念碑上悬挂横幅，呼吁应对气候危机并降低生活成本。

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总统支持率下滑

普拉博沃·苏比安托于2024年10月20日宣誓就任总统。这位退役将军以较大优势赢得选举，但目前正试图重建公众、企业和投资者的信任；他们担忧其大规模民粹主义计划对经济的影响。

根据Saiful Mujani Research and Consulting的民调数据，总统的支持率自去年年底以来逐渐下降。10月的支持率为44.5%，而去年11月为81.2%。

印度尼西亚上一次大规模抗议发生在8月，当时数百人被拘留。2025年全国性抗议活动始于一名摩托车出租车司机因警方行动死亡；骚乱期间有数人死亡。

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